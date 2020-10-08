Canlı maç izle | Futbolseverler hangi liglerin hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Pek çok kişi ise Süper Lig karşılaşmalarını şifresiz nasıl izleyebileceklerini inceliyor. Peki, şifresiz maç nasıl izlenir?

Şifresiz maç izle

Süper Lig maçları beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor. Süper Lig maçlarını izlemek istiyorsanız Digiturk'e üye olmanız gerekiyor. Yıllık, aylık ya da tek maç satın alarak şifresiz olarak maç yayınlarını izleyebilirsiniz. Yasal olarak ülkemizde Süper Lig maçları yalnızca beIN Sports'tan izlenebilir. Yasal olmayan siteler bazı liglere ait maçları yayınlıyor. Ancak bu siteler zararlı içerikler barındırdığı için tercih etmeniz doğru değil.

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Hangi maç hangi kanalda 2020-2021

Premier Lig maçları hangi kanalda? | Sporseverler yabancı futbol liglerini hangi kanallardan izleyebileceklerini araştırıyor. Süper Lig yayın hakları beIN Sport’tan naklen yayınlanıyor. TFF 1. Lig maçları ise beIN Sports ve TRT Spor’dan yayınlanıyor.

Dünya futbolunun en önemli liglerinden İngiltere Premier Lig’in hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Premier Lig maçları 2020-2021 sezonunda S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor'da yayınlanıyor.

İtalya Serie A maçlarının hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Serie A’nın yayın hakkı beIN Sports’ta bulunuyor.

İspanya La Liga maçları ise D-Smart’tan yayınlanıyor.

Almanya Bundesliga maçlarının yayın hakları S Sport, S Sport Plus,S Sport 2, İdman TV ve TRT Spor'da bulunuyor.

Fransa Ligue’in yayın hakları ise beIN Sports’ta bulunuyor.