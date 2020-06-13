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Yerel

Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Van’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan, canlı hayvan pazarı Pazartesi günü açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:35:38 -
Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Van’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan, canlı hayvan pazarı Pazartesi günü açılıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı canlı hayvan pazarı, kontrollü sosyal hayatta geçiş dönemi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla pazartesi tekrar hizmete başlıyor. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarı, diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Van Ticaret Borsası ile birlikte işletilecek. 34 bin metrekare alanda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan canlı hayvan pazarının içerisindeki hazırlıklar da tamamlandı. Pazartesi günü kapılarını açacak olan pazarda, küçükbaş için hayvan başına 50 kuruş Büyükbaş için ise hayvan başına 1 lira alınacak.

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