Dersler ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle birlikte 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrenci için 3 haftalık yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, canlı dersler ne zaman?

Canlı dersler hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçecek. İl ve ilçe okullarına giden milyonlarca öğrenci ise aynı gün online eğitime devam edecek. EBA internet sitesi üzerinden canlı ders programlarınıza ulaşabilirsiniz.

1 Mart’ta ise 81 ilde 1., 2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. Ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okula gidecek.

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