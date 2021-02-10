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Eğitim Canlı dersler hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?
Eğitim

Canlı dersler hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

Canlı dersler ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başladı. Milyonlarca öğrenci ikinci yarıyılın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Canlı dersler ne zaman başlayacak? 15 tatili ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:12:00 -
Canlı dersler hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

Dersler ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle birlikte 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrenci için 3 haftalık yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, canlı dersler ne zaman?

Canlı dersler hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman son?

15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçecek. İl ve ilçe okullarına giden milyonlarca öğrenci ise aynı gün online eğitime devam edecek. EBA internet sitesi üzerinden canlı ders programlarınıza ulaşabilirsiniz.

1 Mart’ta ise 81 ilde 1., 2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. Ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okula gidecek.

CANLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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