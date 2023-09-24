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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Kayserispor
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Kayserispor

Yeniakit Publisher
2023-09-24 17:03:00 - 2023-09-24 17:27:37
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Kayserispor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

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26' Beşiktaş bu dakikalarda baskısını arttırdı! Kayserispor hücuma çıkmakta zorlanıyor.

21' Beşiktaş bu dakikalarda baskısını arttırdı! Sağdan Onur'un ortasında Bailly'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

18' Ghezzal'in sağdan etkili ortasında Cenk'ten önce kaleci Bilal kalesini terk etti ve topu yumrukladı
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14' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza yayında topla buluşan Aboubakar'dan seken top ceza sahası sağ çaprazda Ghezzal'de kaldı! Cezayirli futbolcunun vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

6' Kayserispor gole çok yaklaştı! Sağdan Thiam'ın ortasında ön direğe hareketlenen Mane'nin yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Carlos Mane, Gökhan, Mame Thiam

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