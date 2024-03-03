CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Galatasaray Maçı'nın Muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.
Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
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6 oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da iki isim yok, 4 isim ceza sınırında
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Serge Aurier, dev maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi