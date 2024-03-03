  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim zamanı ortaya çıkan CHP'li Başkan'a tepki: Cenazelerimi gömerken neredeydin?

Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme

Petrol kararını ilan ettiler! EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz yatırım tutarını onayladı!

Allah korusun ama MMU KAAN'ın pilotu havada bayılırsa uçak bakın ne yapıyor! Amerikalılar hayret etti

Katarlılardan 5,7 milyar liralık Türkiye kararı! Süper Lig'in yayıncısı oldular

Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar

Yılmaz Tunç duyurmuştu! 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği netleşti! İşte yeni yargı paketinin detayları

Gazze'ye yardımlar ulaştı! ABD sarsılan imajını düzeltmek istiyor

İsviçre Bakanı Cassis'ten siyasi durum değerlendirmesi! Beklentilerimiz: ''Çatışmaları çözmektir''

Almanya'yı fena yakaladılar! Ses kayıtları sızdırıldı
Spor CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Galatasaray Maçı'nın Muhtemel 11'leri
Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Galatasaray Maçı'nın Muhtemel 11'leri

Yeniakit Publisher
2024-03-03 11:40:00 - 2024-03-03 11:42:18
CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Galatasaray Maçı'nın Muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz,  kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da iki isim yok, 4 isim ceza sınırında

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Serge Aurier, dev maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek. 

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23