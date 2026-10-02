CANLI ANLATIM: Belçika - Türkiye
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oluyor. Karşılaşma Belçika 1 - 0 Türkiye skoruyla devam ediyor.
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Belçika 1 - 0 Türkiye
19' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Arda Güler'in ortasına Abdülkerim kafayı vurdu, top direğin dibinden auta gitti.
18' Karşılaşmanın bu bölümünde tempo çok yüksek.
10' GOL! Ceza sahası yayı üstünde şık bir hareketle Abdülkerim'den sıyrılan De Bruyne, ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
6' Sol taraftan ceza sahasına giren Godts, yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
4' Tielemans topu sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Godts'a gönderdi. Sol tarafta topla buluşan Godts, topu sağına çekip vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar.
11'LER
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Ketelaere.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Bartuğ, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper.