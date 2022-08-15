Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik gram fiyatı (15 Ağustos 2022)

Güncel altın fiyatları altın yatırımı yapanların ve ekonomiyi yakından takip edenlerin takibinde. Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi görerek 1700 doların altına düşen altının ons değeri son hafta yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 1.792 dolardan işlem görüyor. Uzman yorumları ve işte altında son durum detayları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 15 Ağustos Pazartesi güncel verilere göre 1.035,35 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 15 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.694,96 lira alış ve 1.710,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.380,00

SATIŞ: 3.422,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.758, 00

SATIŞ: 6.820,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 949,32

SATIŞ: 957,97

Altında alım ihtimali hakkında İslam Memiş, şunları söyledi:

950 lira seviyesinin altında alım ihtimali azalıyor

Her ne kadar ons altında bir baskılanma olsa da içeride dolar TL kuru güçlü durduğundan dolayı gram altın TL fiyatında yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Gram altın TL fiyatında 950 - 1000 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Büyük ihtimalle 950 lira seviyesinin altı ekranlarda görülecek olsa da makas aralığından dolayı 950 lira seviyesinin altında alım yapma ihtimali her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dolar endeksi 108 dolar seviyesine çıktı, euro dolar paritesi 1 seviyesine kadar indi, içeride doların baskılandığını gözlemliyoruz.

17.40 lira seviyesinin altına baskılanmalar devam ediyoruz, hal böyle olunca da gram altın TL fiyatı dengelenme çabasında ama kişisel kanaatim gram altın fiyatının 950 lira seviyesinin altına düşüş ihtimalini çok zayıf gördüğümü söyleyebilirim.

950 lira 1000 lira aralığı kademeli alım olarak değerlendirilebilir. Biraz daha orta vadeye baktığımızda 1200 lira yıl sonunda 1450 lira seviyesine dair beklentimde bir değişiklik yok.