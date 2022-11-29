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Ekonomi Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?
Ekonomi

Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?

Pek çok kişi yeni günle birlikte canlı altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış satış fiyatı:

Yeniakit Publisher
2022-11-29 08:56:00 -
Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?

Altın alacak olanlar güncel rakamları yakından takip ediyor. Peki, bugün altın kaça alınıp satılıyor?

Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.050,04 TL

Satış: 1.50,24 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.694,00 TL

Satış: 1.735,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.404,00 TL

Satış. 3.475,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.829,00 TL

Satış: 6.926,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.861,47 TL

Satış: 6.958,95 TL

22 ayar bilezik

Alış:957,85 TL

Satış: 968,10 TL

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