Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?
Pek çok kişi yeni günle birlikte canlı altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış satış fiyatı:
Altın alacak olanlar güncel rakamları yakından takip ediyor. Peki, bugün altın kaça alınıp satılıyor?
Canlı altın fiyatları | 29 Kasım Salı gram altın çeyrek altın ne kadar?
Gram altın
Alış: 1.050,04 TL
Satış: 1.50,24 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.694,00 TL
Satış: 1.735,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.404,00 TL
Satış. 3.475,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.829,00 TL
Satış: 6.926,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.861,47 TL
Satış: 6.958,95 TL
22 ayar bilezik
Alış:957,85 TL
Satış: 968,10 TL