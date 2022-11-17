CANLI altın döviz güncel: Gram altın ne kadar? Ata altın, çeyrek altın ne kadar? Tam altın, Yatırım altın ne kadar? 17 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Haftaya yükselişle başlayan gram altın dün 1.063 lirayı gördü! Altın fiyatlarında bir süredir sert yükselişler gözlenirken 17 Kasım sabahına değer kaybederek başladı. 17 Kasım altın fiyatları şeklinde aramalar yapılmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı dün 1060 lira seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalarda devam eden resesyon endişeleri varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Diğer yandan değer kazanan gömüşte 13 lira seviyesinden 12 liraya kadar geriledi. ons altın fiyatı ise üç ayın zirvesinde. İşte 17 Kasım itibariyle çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatı...Güncel altın fiyatları…
Altın piyasalarında yaşanan hareketlenme son bulmuyor. Bu hafta tarihi zirveleri gören altın, sabah saatlerine kısa bir değer kaybı ile başladı. Yatırımcı ise değer tablosunu izlemeye devam ediyor. Gün içinde yaşanan değişimler takip edilmeye devam edilecek.
17 KASIM ALTINDA SON DURUM NEDİR? ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın, güne 1.060,05 ile başlarken saat 09:29 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 1.057,58'dan fiyatlandı. Dün en düşük 1.059,91 seviyesine ulaştı. Dün en yüksek 1.060,51 seviyelerini gören gram Altın, günü 1.060,51 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük rakamına ulaşırken, 15.11.2022 tarihinde ise 1.063,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ons altın fiyatı alış: 1.768 satış:1.768
TÜM DÜNYADA RESESYON ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR
ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı. Diğer yandan ülke yaklaşan yılbaşı nedeni ile alışverişler artış gösterdi. Bu harcamaların Fed'i bir süre daha şahin kalmaya zorlayabileceği ve ülkenin resesyona girebileceği endişesi varlık fiyatlanmalarını doğrudan etkiliyor.
Fed başkanlarından gelen karışık mesajlar tüm piyasaların negatif seyre girmesine neden oldu. ABD’nin gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Diğer yandan enflasyon endişeleri de değerli varlıkların fiyatlanmalarını doğrudan etkiliyor.