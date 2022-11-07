CANLI altın döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram altın fiyatları
Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Kasım Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? Gün itibariyle piyasaların açılması sonrası güncel durumu ve anlık gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
7 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
1 ABD DOLARI
Alış 18.5833
Satış: 18.6168
EURO: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)
STERLİN: 21,27 (Alış) - 21,37 (Satış)
1 Dolar kaç TL?
1 ABD Doları : 18,59 Türk Lirası
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA
7 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 1.001,63
Gram altın satış: 1.001,82
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.602,08
Çeyrek altın satış: 1.637,47
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.271,00
Yarım altın satış: 3.306,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.543,00
Tam altın satış: 6.590,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.410,43
6.531,87
ATA ALTIN FIYATI NE KADAR?
6.656,06
6.821,78
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.672,99
1.673,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
909,67
940,40
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