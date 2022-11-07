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Ekonomi CANLI altın döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram altın fiyatları
Ekonomi

CANLI altın döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram altın fiyatları

Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Kasım Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? Gün itibariyle piyasaların açılması sonrası güncel durumu ve anlık gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:40:00 - 2022-11-07 17:51:54
CANLI altın döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram altın fiyatları

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

7 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

1 ABD DOLARI

Alış 18.5833

Satış: 18.6168

EURO: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)

STERLİN: 21,27 (Alış) - 21,37 (Satış)

1 Dolar kaç TL?

1 ABD Doları : 18,59 Türk Lirası

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

7 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 1.001,63

Gram altın satış: 1.001,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.602,08

Çeyrek altın satış: 1.637,47

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.271,00

Yarım altın satış: 3.306,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.543,00

Tam altın satış: 6.590,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.410,43

6.531,87

ATA ALTIN FIYATI NE KADAR?

6.656,06

6.821,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.672,99

1.673,35

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

909,67

940,40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Günlük döviz kurları için TIKLAYINIZ

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