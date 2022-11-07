CANLI altın döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram altın fiyatları

Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Kasım Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? Gün itibariyle piyasaların açılması sonrası güncel durumu ve anlık gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...