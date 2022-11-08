CANLI altın döviz! Altın fiyatları son dakika: 8 Kasım 2022 güncel çeyrek altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın bozdurulur mu?

Altın fiyatları ekonomi takipçileri ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın güne 993,05 TL civarında başlarken çeyrek altın 1.623,47 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olur? Gram altın fiyatı düşecek mi? Gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı 8 Kasım Salı altın fiyatları ile altın fiyatları ve altında yaşanan son gelişmeler... alış - satış rakamları...

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri beklentilere paralel oluşsa da Fed'in faiz artırma adımının önüne geçmesine mani olmayacak görüşleri ortaya kondu. Fed'in Kasım ayında 75 baz puan faiz artırması bekleniyor. Fed'in Kasım ayında 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

ABD'de Eylül'de tarım dışı istihdam 263.000 kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentiyse 275 bin civarındaydı.

ALTIN FİYATLARI HIZLI GERİLEDİ

Altın fiyatları faiz artırım beklentilerinin daha da yükselmesine paralel düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 1690 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Ons altın dün güne 1712 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1690 dolar, en yüksek de 1714 dolar seviyesi görülmüştü. Şu sıralar ons altın yüzde 1'e yakın kayıpla 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.GRAM ALTIN TARAFINDA DA DÜŞÜŞLER VAR

Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın ABD verisi sonrasında 1000 TL'nin altına sarkarak 997 TL'ye kadar düştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

992,92

993,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.588,41

1.623,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.672,65

1.672,93

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.354,68

6.474,67

YARIM ALTIN FİYATI

3.167,41

3.247,27

ZİYNET ALTIN FİYATI NE KADAR?

6.354,68

6.474,67

(TAM ALTIN) ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

6.656,61

6.822,35

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

904,46

933,73

Altın bozdurulur mu?

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatı geriliyor

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in agresif faiz artırımı politikasına son vereceği beklentileri ile 1682 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın fiyatı dün buradan başlayan satışların etkisiyle bu sabah da geriliyor.

Spot altın fiyatı bu sabah yüzde 0,30'u aşan düşüş ile 1668,68 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1669,22 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, 1682 dolar/ons seviyesi güçlü şekilde geçilmedikçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini vurguluyorlar. Aşağı harekette ilk destek 1665 dolar/ons, buranın kırılması halinde 1644 ve 1615 dolar/ons hedeflenebilir.

1682 dolar/ons seviyesini kırdıracak bir yukarı harekette ise hedef 1709 dolar/ons olacak.