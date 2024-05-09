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Yaşam Canlarını bile bile tehlikeye atıyorlar
Yaşam

Canlarını bile bile tehlikeye atıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-09 12:29:00 -
Canlarını bile bile tehlikeye atıyorlar

Adana'da her yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tablo değişmiyor. Serinlemek isteyen gençler soluğu sulama kanallarında alıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Sulama kanalına giren Abdullah Çelik, “Hava sıcak, güneş tepemizde ne yapacağız, mecbur yüzmemiz lazım. Güneşe kafa tutuyoruz" dedi.

Sulama kanalına giren gençleri uyaran Ali Kaplan isimli vatandaş ise sulama kanallarının üstünün kapatılmasını isteyerek, “Her gün burada bir çocuk boğuluyor, her gün bir sıkıntı oluyor burada. Üzülüyoruz bu duruma. Bu gördüğünüz kanal kenarlarının kapanmasını istiyoruz. Küçük çocuklar bile gelip hemen suyun içerisine giriyorlar. Belediyeden havuz istiyoruz çocuklarımız için. Burada havuz yok, top sahası yok, hiçbir şey yok. Hava sıcak, bu çocuklar haklı, burada bir havuz istiyorlar” ifadelerini kullandı.

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