Cankurtaranlar hayata bağladı

Bursa’nın deniz turizminden hak ettiği payı alması amacıyla yapılan çalışmalarla tüm sahilleri daha temiz ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, cankurtaran hizmetiyle de sezon boyunca 249 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekibi, serinlemek ve yüzmek için denizden veya gölden faydalanan vatandaşları olası boğulma olaylarına karşı korumak amacıyla sezon boyunca sahillerde adeta devriye attı. Sezon öncesi özellikle mesire alanlarında yüzmeye uygun olmayan gölet, dere, baraj gölü ve denizdeki riskli noktalara 230 adet güvenlik ve uyarı tabelaları dikildi. ‘Bu bölgede suya girmek yasaktır’, ‘Güvenlik mantarları dışında denize girmek tehlikeli ve yasaktır’, ‘Kayalardan denize atlamak tehlikeli ve yasaktır’, ‘Cankurtaranların talimatlarına uyunuz’ yazılı tabelalarla, vatandaşlar olası boğulma ve yaralanma olaylarına karşı uyarıldı.

249 kişi kurtarıldı

Deniz ve plaj temizliğinin düzenli olarak yapılması, plajlara halkın yararlanabileceği duş sistemleri ve farklı tesislerin kurulması Bursa sahillerine olan ilgili her yıl artırırken, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Orhangazi ve İznik ilçelerindeki güvenli yüzülebilir plajlara, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca 20 bin metrelik güvenlik mantarı serildi. Bu tedbirlerin yanında 15 farklı noktada 59 cankurtaran ve 10 cankurtaran teknesi ile devriye atılarak, olası tehlikelere karşı vatandaşlar sürekli uyarıldı. 1 Haziran - 2 Eylül 2019 tarihleri arasındaki sezon boyunca İtfaiye Daire Başkanlığı kayıtlarına 250 boğulma vakası yansıdı. Bu olaylara anında müdahale eden cankurtaranlar, 249 vatandaşı kurtarmayı başardı. Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan ve ambulansla hastaneye sevk edilen bir vatandaşın ise yaşamını yitirdiği yakıtlara geçti. Bunun yanında belirlenen güvenli yüzme alanları dışında ve mesai saatleri sonrasında denize giren bir vatandaşın da boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.