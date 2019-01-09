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Çankırı’nın meşhur Tuz Odası ziyaretçilerini bekliyor

Çankırı’ya gelerek Tuz Mağarası’na gidemeyen ziyaretçiler için dizayn edilen Tuz Odası’nda Tuz Mağarası’ndan çıkarılan ve herhangi bir işlem görmemiş kaya tuzu kütleleri bulunuyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
Çankırı’nın meşhur Tuz Odası ziyaretçilerini bekliyor

MAĞARA DİZAYNINDA BİR ODA

Tuz Odası hakkında açıklamalarda bulunan Ali Bülent Dereli, "Tuz Mağarası’na gidip göremeyenler için tavan taban tüm yerleri tuzla kapladık. Bir ekranımız var burada da Tuz Mağaramızın görüntüleri var. Gelen ziyaretçilerimizin çoğu bu ekran sayesinde tuz mağarasına gitme isteği uyanıyor onları da Tuz Mağarası’na yönlendiriyoruz.

Tuz Odası ziyaretçilerini bekliyor

ASTIM VE NEFES DARLIĞINA BİRE BİR

Tuz Odamızın özelliği sağlık sektöründe astım, nefes darlığı çeken insanlar için tuzun yaydığı eksi iyonun akciğerdeki bronşların tam açılmasını sağlıyor. Tuz lambaları da bu sebepten dolayı bayağı revaçta. Dünyanın en kaliteli tuzlarından birisi Çankırı Tuz Mağarası’ndan çıkıyor. Tuzlar genelde killi çıkıyor ama bu tuzların beyaz tuzda saflık derecesi en yüksek yemeklik tuz olarak piyasada satılıyor. Tuz Mağarası’nı görmeden ölmeyin diyorum. Çankırı’ya bekliyorum" dedi.

 

Tuz Odası ziyaretçilerini bekliyor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
  1. Çankırı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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