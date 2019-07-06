Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği hayvanlar telef oldu
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayanHakkı Bakır merada hayvanlarını otlattığı sırada, yoğun yağış başladı.
Araziye yıldırım isabet etmesi sonucu bir ağaç yakınındaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bakır, yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, telef olan birbuzağı ile 3 inek için yardım beklediğini kaydetti.
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