Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kerem Diler'in kullandığı 06 LLF 44 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kurşunlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobilde bulunan Taha ve Songül Diler, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüyle beraberindeki Mehmet, Yusuf ve Çiçek Diler ile Mervan Dülgeroğlu ambulanslarla Çankırı Devlet hastanesine kaldırıldı.

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