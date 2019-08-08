Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı08 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kerem Diler'in kullandığı 06 LLF 44 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kurşunlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Otomobilde bulunan Taha ve Songül Diler, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüyle beraberindeki Mehmet, Yusuf ve Çiçek Diler ile Mervan Dülgeroğlu ambulanslarla Çankırı Devlet hastanesine kaldırıldı.
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