Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere başarı belgesi

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, akaryakıt istasyonunda nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül'ü makamında kabul ederek başarı belgesi takdim etti.

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda küçük bir çocuğun yediği şeker nefes borusuna kaçtı. O sırada istasyonda bulunan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Fatih Gülşen ve Suat Gül durumu fark etti.

İki memur, Heimlich manevrasıyla müdahale ederek çocuğun soluk borusunu tıkayan şekeri çıkardı. Müdahale anları akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Çakırtaş, kabulde Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İrfan Çıldıroğlu'nu da ağırladı ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı polis memurlarına teşekkür etti. Programda İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da hazır bulundu.

"Nerede olursa olsun ilk yardım hayat kurtarıyor"

Ziyarette konuşan Vali Çakırtaş, yaşananın aynı zamanda bir dikkat meselesi olduğunu dile getirdi. Çakırtaş, "Bu vesileyle ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sokakta, çarşıda, pazarda, nerede olursa olsun ilk yardım hayat kurtarıyor. Bunu da sizin yaşadığınız olayda yakından gördük" dedi.

İlk yardımın teknik bilgi gerektiren ve eğitiminin alınmış olması gereken bir alan olduğunu anlatan Çakırtaş, çocuğun boğazına bir şey kaçtığını fark edip telaşla mücadele eden aileye, anneye ve babaya yardımcı olarak müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu belirtti. Çakırtaş, "Aile size muhakkak müteşekkirdir. Bizler de size teşekkür ediyor, minnettarlığımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün kamu görevlilerine ilk yardım eğitimi verilmesi gerektiğini söyleyen Çakırtaş, önceki görev yerlerinde bunu rutin haline getirdiklerini, Sağlık Bakanlığı ve sağlık teşkilatıyla birlikte grup grup ilk yardım eğitimleri verdiklerini aktardı.

Vali Çakırtaş, "Heimlich manevrası ve diğer ilk yardım uygulamaları, ilk etapta müdahale edildiğinde hayat kurtaran ve insanların yaşamını geri döndüren hareketlerdir. O açıdan çabanız için çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Çakırtaş sözlerini, "Allah hiçbir çocuğumuzu, ailemizi, insanımızı böyle bir durumla karşılaştırmasın. Ancak karşılaşıldığında da soğukkanlılıkla müdahale edip onların hayatını kurtarabileceğimiz o beceriyi hepimize nasip etsin. Bizler de bu eğitimleri alalım, öğrenelim ve insanlara faydalı olalım" diyerek tamamladı.