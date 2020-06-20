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Aktüel

Çankırı’da LGS için üst düzey tedbir

Çankırı’da 2 bin 801 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının heyecanını yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:11:18 -
Çankırı’da LGS için üst düzey tedbir

Çankırı’da 2 bin 801 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının heyecanını yaşadı.


Türkiye genelinde yapılan LGS kapsamında Çankırı’da da öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına tek tek alındı. Kent genelinde 2 bin 801 öğrencinin katıldığı sınavda meslek lisesinde üretilen 40 ton civarındaki dezenfektanlar kullanılarak dezenfekte işlemleri sınav öncesinde tamamlandı. Okul girişinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyularak salonlara alınan öğrenciler için her salonlar 20 kişilik ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenlendi.


Çankırı’da 51 okul ve 179 salonda yapılan sınav için 11 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Öğretmenler için ise siperlik ve eldiven dağıtımı yapılırken öğrenciler arasında pozitif vaka olanlar için ayarlanan salonda öğrenciler bireysel olarak sınava girebildi. Engelli öğrenciler için ise salonlar ayarlanarak yanlarında yardımcı olabilecek bir görevli ile birlikte sınav heyecanı yaşadı.


Sınav ile birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına ise Çankırılı vatandaşlar genel olarak uyduğu görüldü.

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