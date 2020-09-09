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Aktüel Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
Aktüel

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:32:06 -
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Kovid-19 hastalarının kalan karantina sürelerini yurtlarda geçireceğini bildirdi.

Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık için kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıklayan Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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