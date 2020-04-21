  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı’da hijyen ekibine film uyarlaması

Çankırı Belediyesi tarafından korona virüs dolayısıyla il merkezinde yapılan dezenfektan uygulamaları için hazırlanan ve bir filmden uyarlanan video klip ilgi çekti.

2020-04-21 16:32:58 -
Çankırı’da hijyen ekibine film uyarlaması

Çankırı Belediyesi tarafından korona virüs dolayısıyla il merkezinde yapılan dezenfektan uygulamaları için hazırlanan ve bir filmden uyarlanan video klip ilgi çekti.


Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokakların yanı sıra sık kullanılan alanları temizleyen ekipler için hazırlanan video klip beğeni topladı. Dezenfekte çalışmalarını yürüten temizlik ekiplerine İspanyol yapımı La Casa De Papel’den esinlenerek ’maske’, ’deterjan’, ’termal’, ’fırça’ ve ’kolonya’ gibi isimler verildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından “La Casa De Corona Çankırı Sokaklarında” etiketiyle paylaşılan klip, her kesim tarafından beğenildi. Videoda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den de ’Başkan’ olarak söz edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı