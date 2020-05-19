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Çankırı’da hayat 1 dakikalığına durdu

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Çankırı’da da saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:07:18 -
Çankırı’da hayat 1 dakikalığına durdu

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Çankırı’da da saat 19.19’da balkonlardan İstiklal Marşı okundu.


Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs kutlamaları bu sene evlerde kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde saat 19.19’da tüm Türkiye’de İstiklal Marşı okundu. Çankırı’da da vatandaşlar saatler 19.19’u gösterdiğinde Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okuyarak, ardından marşlar söyledi. Korona virüs önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu böylece evlere taşındı.

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