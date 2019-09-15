Çankırı'da art arda iki deprem meydana geldi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 ve 4,3 büyüklüğünde saat 20.03'te iki deprem meydana geldi.15 Eylül 2019 Pazar 07:19
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te, 10.25 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3 ve saat 21.08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
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