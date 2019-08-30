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Çankırı’da 30 Ağustos kutlamaları yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:43
Çankırı’da 30 Ağustos kutlamaları yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıl dönümü İlimizde coşkuyla kutlandı.


Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Çankırı Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumlarının ardından Valilik Makamında Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in tebrikleri kabulü ile devam etti.


Tebriklerin kabulünden sonra kutlama programı Milli İrade Meydanında devam etti. Vali Aktaş, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte halkı selamlayarak, halkın ve tüm katılımcıların Zafer Bayramı’nı kutladı.


Silamlamanın ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Piyade Binbaşı Olcay Hülür tarafından yapılması ve Piyade Yarbay Bülent Uysal tarafından şiir okunmasıyla devam edildi.


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tören geçidinin ardından sona erdi.


Kutlamalara, Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Baro Başkanı Av. Erkan Köroğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Yazıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, AK Partiİl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlhan Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Muhittin Bora Kanat, daire amirleri, STK temsilcileri, Gaziler, Şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:43
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