Çankırı'da 3 şehit yakını, şehit Emrah Ersoy'un ailesi için ev inşa ediyor

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde, şehit Emrah Ersoy'un ailesi için yapılan evin inşaatında üç şehit yakını gönüllü olarak çalışıyor. Şehit Hatice Ünal'ın babası İbrahim Ünal, şehit Alparslan Bayram'ın kardeşi Hilmi Bayram ve şehit Mustafa Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, Ersoy'un şehit olmadan önce ailesi için yaptırmanın hayalini kurduğu evi birlikte inşa ediyor.

Emrah Ersoy, 5 Mart 1999'da dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yönelik düzenlenen bombalı terör suikastında şehit düşmüştü. İnşaatı kısa sürede tamamlamayı hedefleyen aileler, şehidin babası Muzaffer Ersoy ve ailesinin yeni evine en kısa sürede kavuşmasının hayalini kuruyor.

Eve şehidin ismi verilecek

Muzaffer Ersoy, oğlunun köye çok özendiğini ve kabrinin de orada bulunduğunu söyledi. Evin yapımına, annesinin mezara daha kolay gidip gelebilmesi için başladıklarını anlatan baba Ersoy, eve şehit oğlunun ismini vereceklerini dile getirdi. "Bu bizim en büyük hayalimizdi" diyen Ersoy, dernek ve vakıf başkanlarının emeği ve mücadelesiyle bu hayali hayata geçirmekte olduklarını aktardı.

Gönüllülerin emeğini "Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar, hepsinden Allah razı olsun" sözleriyle anlatan Ersoy, evin geldiği aşamayı da paylaştı: Çatı kapatıldı, duvarlar örüldü, pencere doğramaları takıldı, dış cephe tamamlandı. İç bölümde hâlâ birçok eksik bulunuyor; Ersoy, destek olanların çabası ve katkısıyla evin yapımına devam edeceklerini söyledi.

Halktan çok büyük destek aldıklarını belirten Ersoy, il dışından şehit babalarının, şehit kardeşlerinin ve pek çok gönüllünün yardıma geldiğini, bu desteklerin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Yorulmaz'ın oğlu 2018'de Kuzey Irak'ta şehit düştü

İnşaatta gönüllü çalışan İsmail Yorulmaz, oğlunun 2018 yılında Kuzey Irak'ta çıkan bir çatışmada şehit düştüğünü anlattı. Yaklaşık bir aydır inşaata düzenli olarak gelen Yorulmaz, şehit ağabeyleri ve şehit babaları olarak imece usulü birbirlerine yardımcı olduklarını, evin camında, temelinde ve çatısında hep beraber emek verdiklerini aktardı.

"Sağ olsunlar, Ankara'dan şehidimizin babası İbrahim ağabey ve Okan ağabey de yardıma geldiler" diyen Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de gelip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Allah nasip ederse yarın da gelip çatının kiremitlerini döşeyeceğiz."

82 yaşındaki Ali amca günlerce çalıştı

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkanı Hilmi Bayram, çıktıkları bir yolculukta görülen bir rüya ve sonrasında görülen başka bir rüya üzerine evin yapımını dernek olarak üstlenmeye karar verdiklerini anlattı. Jandarma Mensupları Şehit, Gazi ve Aileleri Vakfı Çankırı İl Başkanı'nın yardımcılığını da yürüten şehit kardeşi Bayram, "İşi üstlendik, gayret ettik ve birçok şeyi başardık" dedi.

Bayram, 82 yaşındaki şehit kardeşi Ali amcanın da inşaatta günlerce çalıştığını belirtti. Devletin kısmen kum, jeneratör ve yapım konularında sağladığı destekler için yetkililere teşekkür eden Bayram, evin yapım sürecinin camiaya çok büyük bir örnek teşkil ettiğine inandığını söyledi.

Vakfın Çankırı İl Başkanı Okan Sütcüoğlu, ülkenin pek çok farklı şehrinden inşaata malzeme tedarik edilip gönderildiğini, şehit ailelerinin halkın gönderdiği bu malzemelerle evi tamamlamaya gayret ettiğini aktardı. Devlet yetkililerinin nakliye ve diğer ekipman konularında destek verdiğini belirten Sütcüoğlu, inşaatta omuz omuza çalışan ailelerin "aynı acıları, aynı mutlulukları birlikte" paylaştığını dile getirdi.

Sütcüoğlu, ev tamamlandığında Türkiye'deki diğer şehit aileleri için de güzel bir örnek teşkil edeceğini temenni ettiğini söyledi; ülkenin birçok yerinde bu dayanışma ruhuyla inşa edilebilecek daha nice evler olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.