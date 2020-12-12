  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
Aktüel

Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:35:21 -
Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi H.H.Y'nin Ankara'ya gittiği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde firari hükümlünün bulunduğu araç durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Başkasına ait kimlik ibraz eden H.H.Y. gözaltına alındı.

Hırsızlıktan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.H.Y'ye başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
ABD'de aşı için yarın büyük gün
Dünya

ABD'de aşı için yarın büyük gün

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım için Pfizer-BioNtech aşısını onaylamıştı. ABD'de geniş çaplı aşılama yarın başlıyor...
Koronavirüs aşısı yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi
Sağlık

Koronavirüs aşısı yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi

ABD'li firma Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi. Yüz felcine tam olarak neyin sebe..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay