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Aktüel

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:44:26 -
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz göreve başladı

ÇANKIRI (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Çankırı Valiliğine atanan Abdullah Ayaz, görevine başladı.

Ayaz, valilik binası önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ayaz, makamında yaptığı konuşmada, atamanın herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çankırı'da kaldığı sürede elinden gelen tüm gayreti göstereceğini vurgulayan Ayaz, "Sizlerin de bulunduğu gibi bizler de memleketin çok farklı yerlerinde görevde bulunduk. Son 5 yılda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapmaktaydım, 3 yılı genel müdür, 2 yılı daire başkanı olmak üzere. Şimdi de kısmet burası." dedi.

Görev süresi boyunca Çankırı'nın her karışına basma gayreti içinde olacağını dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tamamına temas etme, meselelere, sorunlara eğilme gayreti içerisinde olacağız. Yapılabilecek ne varsa ilimizin potansiyelini geliştirme noktasında gayret ve çaba içerisinde olacağız. Muhakkak ki bunlar tek başına valinin, diğer birimlerin yapacağı işler değil. Bu bir ekip çalışması. Biz elimizden gelen çabayı gösterip bizden sonra gelenlere tevdi etme çabasında olacağız."


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