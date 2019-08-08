Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Ayrancı'dan Boris Johnson'a davet

ANKARA (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı davet mektubunu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'a teslim etti.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayrancı, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Chilcott'u ziyaret etti.

Ayrancı, Büyükelçi Chilcott'a, İngiltere Başbakanı Johnson'a gönderilmek üzere, kültürel değere sahip hediyeler ve iki sayfalık davet mektubu iletti.

Büyükelçi Chilcott da hediyeleri ve mektubu Johnson'a takdim edeceğini belirterek, kendisinin de en kısa sürede Çankırı'ya gelmek istediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca karşılıklı eğitim ve araştırma konularında iş birliği mesajları verildi.