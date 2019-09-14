Çankırı deprem son dakika Çerkeş depremi kaç şiddetinde!
Son dakika gelişmesi: Gelen son dakika haberine göre; Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi. İlk depremin üç dakika ardından 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.14 Eylül 2019 Cumartesi 09:15
Son dakika gelişmesi: Gelen son dakika haberine göre Çankırı Çerkeş'de deprem oldu. Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi.
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