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Çankaya’da yaz temizliği

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra; semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla bu bölgelerde bulunan çöp konteynerleri, gündüz bakım evleri, pazar yerleri ve ibadethanelerde yaz temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Çankaya’da yaz temizliği

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra; semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla bu bölgelerde bulunan çöp konteynerleri, gündüz bakım evleri, pazar yerleri ve ibadethanelerde yaz temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarına yaz boyunca ara vermeden devam ediyor. Her hafta belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı temizlenirken; Çankaya Belediyesinin gündüz bakım evleri de yeni eğitim dönemi öncesi köşe bucak temizleniyor. Kurumsal olarak Ankara’nın en çok tercih edilen okul öncesi eğitim merkezlerine sahip olan Çankaya Belediyesi, Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi tüm kreşlerinin bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlamış olacak. Belediye, vatandaşların çöplerini kolaylıkla atabilmeleri için yol kenarlarına kompozit kapaklı çöp poşetleri de yerleştiriyor.



Çöp konteynerleri yıkanıyor


Yaz ayları boyunca özellikle kötü kokuyu engellemek için Çankaya genelinde bulunan 3 bin 500’den fazla çöp konteynerlerinin de temizlik ve hijyenini sağlayan temizlik ekipleri, konteynerlerde oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor.


Ekipler özellikle yaz dönemi kent pazarlarının temizliğine de özel önem veriyor. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla Çankaya sınırlarında bulunan 20 pazar yerinin temizliğini rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
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