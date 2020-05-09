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Çankaya’da sağlık çalışanı anneler unutulmadı

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri görevlileri ve kursiyerleri, Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümünde görev yapan sağlık çalışanlarına Anneler Günü ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:37:14 -
Çankaya’da sağlık çalışanı anneler unutulmadı

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri görevlileri ve kursiyerleri, Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümünde görev yapan sağlık çalışanlarına Anneler Günü ziyaretinde bulundu. Çayyolu, Ümitköy, Mutlukent, Türkkonut Çankaya Evleri, Anneler Günü anısına kendi ürettikleri takıları ve Atatürk’ün Nutuk kitabını sağlık çalışanlarına armağan etti.


Çayyolu, Ümitköy, Mutlukent, Türkkonut Çankaya Evleri, çocuklarından uzakta salgın hastalık mücadelesi veren sağlık çalışanlarına Anneler Günü ziyaretinde bulundu. Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri görevlileri ve takı, kazaziye, el nakışı, soğuk porselen kursiyerleri, Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümünde görev yapan sağlık çalışanlarına, uzaktan eğitimde yaptıkları ürünlerini ve Çankaya Belediyesi Atatürk’ün Nutuk kitabını armağan etti.


Şehir Hastanesinde pandemi bölümünde çalışan sağlık personeline moral vermek amacıyla ziyarette bulunan Çankaya Evleri görevlileri ve kursiyerleri, hastane kapısında bir araya geldikleri sağlık çalışanlarına, bu zorlu süreçte Çankaya Belediyesinin her zaman hem sağlık çalışanları ve ailelerinin hem de vatandaşların yanında olacağı mesajını iletti. Sağlık çalışanları, duyarlılıklarından dolayı Çankaya Belediyesi ailesine ve Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

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