Çankaya’da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışma sürüyor
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım işlemi gün boyu devam etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım işlemi gün boyu devam etti.