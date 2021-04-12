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Gündem Çankaya’da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışma sürüyor
Gündem

Çankaya’da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışma sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım işlemi gün boyu devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 06:25:00 -
Çankaya’da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışma sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım işlemi gün boyu devam etti.

 

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