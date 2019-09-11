0553 313 94 23

Çankaya’da 686 bin metrekarelik boş alan temizlendi

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
Çankaya’da 686 bin metrekarelik boş alan temizlendi

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor. Yaklaşık 686 bin metrekarelik alanda temizlik yapan belediye, 35 mahallenin çehresini değiştirdi.


Çankaya Belediyesi bir yandan yeni imara açılan alanların, bir yandan da atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor. İmar planı dahilinde açılan yeni yollarda boş alan temizliği gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte bugüne kadar 35 mahallede boş alan temizliğini tamamladı. Çankaya Belediyesi, 106 sokak, cadde ve bulvarda eş zamanlı sürdürdüğü çalışmalar sonucunda toplamda 685 bin 605 metrekarelik alanı temizledi. Yeni yolların açılmasıyla birlikte vatandaşlara kolaylık sağlayan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç dahilinde kış ayına dek sürecek çalışmalarda boş alan temizliğine devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya ve Filistin arasında sanayi iş birliği
    1. Konya ve Filistin arasında sanayi iş..
    2. Kış sebzeleri metabolizmayı..
    3. Karabiga Belediyesinin temizlik araç..
    4. Göçmen kaçakçılığından gözaltına..
    5. Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü
    6. Hiperaktivite, çocukta 6 yaş sonrası..
    7. Kepez’in çocukları sporla büyüyor
    8. Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis..
    9. Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk..
    10. Belçika’da akıl almaz uygulama!..
    11. TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
    12. Hindistan vatandaşlıktan..
    13. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
    14. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
    15. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
    16. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    17. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    18. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    19. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    20. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    21. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    22. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    23. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    24. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    25. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    26. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    27. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    28. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    29. INERS’19 sona erdi
    30. Belediyeden sokak hayvanları için..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim