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Çankaya Belediyesinin dost eli onların yanında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl ilk 7 ay içerisinde 47 bin 120 sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:21
Çankaya Belediyesinin dost eli onların yanında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl ilk 7 ay içerisinde 47 bin 120 sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez 7 ay içerisinde ise 47 bin 120 hayvana tedavi işlemi uyguladı.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. “Satın alma sahiplen” ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilk 7 ayda 47 bin 120 sokak hayvanını tedavi ettiklerini ve çalışmaların yılsonuna kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.


Çankaya Belediyesinin Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip olduğunu belirten Taşdelen, sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda da kısırlaştırmaya önem verdiklerini dile getirdi. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ilk 7 ayda bin 607sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi.



Satın alma sahiplen


Çankaya Belediyesinin, hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden Taşdelen, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatları gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren Taşdelen, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu hatırlattı. Alper Taşdelen, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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