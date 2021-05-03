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Gündem Canının sıkıldığını Danıştay’a taşıyor! Biraz da ciddi meselelerle ilgilen Ankara Barosu!
Gündem

Canının sıkıldığını Danıştay’a taşıyor! Biraz da ciddi meselelerle ilgilen Ankara Barosu!

Tüm milli meselelerde karşı tarafta duran, HDP’nin kapatma davası sürecinde hukuk kuruluşu olarak, HDP’nin PKK bağlantısı apaçık ortada olmasına rağmen HDP’ye tek bir laf etmeyen Ankara Barosu, ciddi konular haricinde her canını sıkanı Danıştay’a taşıyor. Daha önce alkol satış yasağını Danıştay’a taşıyan Ankara Barosu, şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal olaylarda ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgesini Danıştay'a taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:43:00 -
Canının sıkıldığını Danıştay’a taşıyor! Biraz da ciddi meselelerle ilgilen Ankara Barosu!

 Yeni Akit/Ankara 

Avukatların sorunu dışında her konuya müdahil olan, milli meselelerde hep karşıda duran Ankara Barosu, 17 günlük kapanma sürecinde alkol satış yasağının getirilmesinin ardından kararın iptali için Danıştay'a başvurmuştu. Ankara Barosu şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal olaylarda ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgesini Danıştay'a taşıdı.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Genel olarak bireylerin savunma haklarını ilgilendiren, savunmanın delil toplama haklarına müdahale içeren, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, hukuka aykırı emir ve talimat veren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Genelgesinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli açtığımız dava Danıştay 10. Dairesi’nin 2021/2606 E. sayılı dosyasında görülecektir" denildi.

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