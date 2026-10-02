Canik'te yaklaşık 100 anne adayına gebelik ve normal doğum eğitimi verildi

Samsun'un Canik ilçesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Canik Belediyesi, Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde yapılan programa yaklaşık 100 anne adayı katıldı.

Eğitimleri akademisyenler ve Sağlıklı Hayat Merkezi koordinatör ebeleri verdi. Programda gebelikten doğuma kadar anne adaylarının bilinçlendirilmesi hedeflendi; gebelik, doğum ve doğum sonrası süreç ele alındı.

Barol: "Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur"

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Üyesi Zeynep Barol, doğumun risk bulunmadığında fizyolojik ve doğal bir süreç olduğunu söyledi. Doğumun anne ve bebeğin uyum içinde olduğu yaşamsal bir olay olduğunu ifade eden Barol, anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine işaret etti.

İlk kez doğum yapacak kadınların neler yaşayacağını merak ettiğini belirten Barol, şöyle konuştu: "İnsan doğası, bilmek ister ve ilk kez doğum yapacakken çok heyecanlanırız. Bilmek isteriz ne olacak, ağrılarım nasıl olacak, hastaneye ne zaman gideceğim, ne zaman geleceğim? O yüzden ben bilinçlenmelerini çok öneriyorum. Bilmeleri lazım."

Barol, anne adaylarının hem doğumun doğasını hem kendi ağrı eşiklerini hem de destekleyecek sistemleri nasıl organize edeceklerini bilmeleri gerektiğini aktardı. "Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur" diyen Barol, bilinmezlik içinde endişelenmek yerine süreci anlamaya ve o süreçte daha iyi kontrol edebilecekleri noktalara odaklanmanın doğumu "çok daha güzel, istenildiği gibi" geçirmelerini sağlayacağını kaydetti.

Gebe okullarının anne adaylarının bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Barol, devlet tarafından sağlanan bu hizmetlerle gebelerin ebelere ve doğum süreciyle ilgili bilgilere ulaşabildiğini söyledi. Sezaryen oranlarının artmasında anne adaylarının korku ve endişelerinin de etkili olduğunu dile getiren Barol, kadınların doğum sürecinde kendi sorumluluklarını alarak hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

Gökdağ: Sezaryen payı yüzde 15-20 olmalı, 2022'deki verilerinde yüzde 60

Samsun Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eda Gökdağ, normal doğumun herhangi bir komplikasyon veya engel bulunmadığı durumlarda tercih edilmesi gereken doğum şekli olduğunu söyledi. Gökdağ, normal doğumun anne ve bebek açısından çeşitli faydaları bulunduğunu belirtti.

"Doğru olan normal doğumdur. Yani olması gerekendir. Eğer bir kadın normal doğurabiliyorsa, riskleri yoksa normal doğurmalıdır" diyen Gökdağ, annenin toparlanması ve bebeğin ilerideki sağlık durumu açısından katkıları olduğu için komplikasyon ya da engel bulunmadığı sürece ilk tercihin normal doğum olması gerektiğini anlattı.

Gökdağ, oranlara ilişkin olarak "Normalde olması gereken tüm doğumlar içerisinde yüzde 15-20 sezaryen yer kaplamalı sadece. Ama bizim 2022'deki verilerimize göre yüzde 60'ı, yani tüm doğumlarımız içerisinde yüzde 60'ı sezaryen" dedi. "Aslında biz gereksiz sezaryen yapıyoruz ya da anneler gereksiz sezaryen istiyorlar" diyen Gökdağ, normal doğurabilecek bir kesimin bu arada kaçırıldığını ifade etti.

Gebe okuluna gelen ve gelmeyen kesim arasında farklar olduğunu belirten Gökdağ, gebe okuluna katılanların "daha bilgili" olduğunu, neyle karşılaşacaklarını bilip ona göre hareket edebildiklerini aktardı.

"Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel" protokolü

Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural, sağlıklı ailelerin güçlü toplumun temelini oluşturduğunu söyledi. Kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini belirten Tural, "Güçlü bir toplumun inşası, huzurlu ve sağlıklı bir aileden geçiyor. Bu vesileyle bu annelerimizin tebessümü, doğacak çocuklarımızın ilk nefesi gerçekten bizim için bir umut vesilesi. Gebelikten doğuma ve doğum sonrasına kadar ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Güleç Sarı, programın anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Anne ve bebeğin sağlığı el verdiği sürece fizyolojik olanın normal doğum olduğu bilincini gebelerimize aktarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sarı, Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Canik Belediyesi arasında imzalanan "Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel" protokolüne de değinerek, gebe okulunda eğitim alan anne adaylarına doğum destek paketi hazırlandığını, paketlerin program kapsamında dağıtıldığını ifade etti.

Program sonunda anne adaylarına doğum çantası, Canik Kaymakamı Şeref Aydın'ın eşi Özlem Nom Aydın ve Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural tarafından verildi.