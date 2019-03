Canikli: “Bursa iş dünyamızın meselelerini hızla çözeceğiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin hedeflerine ve vizyonuna yön veren şehirlerin başında geldiğini belirten Nurettin Canikli, “Ülkemizin büyüyen gücü Bursamızın her alanda daha fazla gelişmesi için iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bursa iş dünyası temsilcilerini üst düzey devlet protokolü ile buluşturmaya devam eden BTSO, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi ağırladı. Bir dönem Milli Savunma ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da yapan Canikli’nin konuk olduğu ‘Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Bursa Vizyonu’ toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve ihracat ağıyla farklı ve özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kalkınma vizyonu doğrultusunda güçlü geleceği hedefleyen bir şehir olarak ürettiği mal ve hizmeti 188 ülkeye ihraç ettiğini belirten Burkay, “Korumacılık tedbirlerinin arttığı 2018 yılında ihracatçı sayımızı 4 bin 900’e; ihracatımızı ise 14,9 milyar dolar gibi rekor seviyelere taşıdık. Bursa iş dünyası olarak geçen yılı 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatırken, ihracat atılımı içinde olan tüm şehirlerimiz için de ilham kaynağı olduk. Bursa’da mevcut potansiyelimizi yürüttüğümüz tarihi projelerle yeni bir hamlenin eşiğine taşıdık “ dedi.

Türkiye’nin zenginlik kaynağının Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası olduğunu kaydeden Burkay, Bursa’da sanayinin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisindeki payının binde 8 olduğunu ifade etti. Sanayinin Bursa ekonomisine katkısının yüzde 46 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Burkay, “Gelişmiş birçok ülke ekonomisinin de üzerinde olan sanayi katkımız, bölgemizin mekansal planlamasıyla yeni bir boyut kazanacaktır. Bursa, mekanî planlamayla gerek Türkiye’mizin vasıflı sanayi dönüşümüne gerekse de istihdam ve ihracat hedeflerine katkısını çok daha yüksek seviyelere taşıyacaktır. Bizler Bursa iş dünyası olarak ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağına yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Firmalarımızın her zaman yanındayız”

Bursa’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, firmaların sıkıntı ve taleplerini süratle çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin öncü sanayi ve ticaret kentlerinde ziyaretler yaparak firmalardan gelen her talebi ilgili kurumlara aktardıklarını ifade eden Canikli, “Bursa, sanayii ve ihracatçı kimliğiyle ülkemizin büyümesinde lokomotif şehirler arasında yer alıyor. Bizler Bursa iş dünyamızın üretim, dış ticaret hacmi ve nitelikli istihdam noktasında yeteneğinin; firmalarımızın bu konudaki azminin de farkındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sizlerle bir araya geldik ve taleplerinizi not alıyoruz. İş dünyamızdan gelen her öneri bizim için önemli. Bu buluşmalarımıza devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında en önemli güç olan iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.