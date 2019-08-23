0553 313 94 23

Canice öldürülen kadının kardeşi: "Bunların hakkı idam"

Kırıkkale’de geçen Pazar günü eski eşi F.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:07
Canice öldürülen kadının kardeşi: "Bunların hakkı idam"

Kırıkkale’de geçen Pazar günü eski eşi F.B. tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut, "Böyle karaktersizler, böyle şerefsizler ancak ve ancak ’idam’ ile yargılanır. Bunların hakkı idamdır. Ben biliyorum bunlar ne ceza alırsan alsın yarın bir gün af çıkar 3 sene, 5 sene 10 sene sonra çıkar bu adam" dedi.


Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü bir restoranda 10 yaşındaki F.B.B.’nin yanında canice boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut, şunları söyledi:


"Böyle karaktersizler, böyle şerefsizler ancak ve ancak ’idam’ ile yargılanır. Bunların hakkı idamdır. Ben biliyorum bunlar ne ceza alırsan alsın yarın bir gün af çıkar 3 sene, 5 sene 10 sene sonra çıkar bu adam. Dışarı da tekrar içimiz de olacak bunlar. Çocuğu ne zaman isterse görüyordu. Zaten devlet buna belirli günler veriyor. Senede istese 5 defa görüyordu. Sonra istemiyor ki adamda babalık duygusu yok. Çocuk hiçbir zaman ona baba demez zaten. Allah’ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yani tek isteğim devlet büyüklerimizden idam. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin. Aramız da yaşamasınlar. Edindiğim bilgiye göre olay günü kız kardeşimi arıyor çocuğunu görmek istediğini söylüyor. Ablam çocuğunu göstermek için oturuyorlar bir yerde muhabbet ediyorlar. Sonra bu orada tartışıyor. Ablama ters-düz konuşmaya başlıyor. Sonra ablam çocuğunu alıyor babamı arıyor. Babama diyor ki dolmuşa bindireceğim F.B.B.’yi yoldan al diyor."



"Kimse müdahale etmiyor"


Kazım Bulut, sözlerine şöyle devam etti:


"Bunlar dolmuşa binerken tartışıyorlar. Dolmuşçular orada araya giriyor. Ne oluyor diye. Ablam diyor ki tamam sıkıntı yok. Problem yok çocuğum korkuyor çocuğumun yanında tartışmayın diyor. F.B.B.’nin yanın da tartışmamaları için bu kolundan tutuyor iniyor aşağı. F.B.B.’nin psikolojisi bozulmasın diye. Orada gel konuşalım diye çekiyor. Çektikten sonra kimse de müdahale etmiyor. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde devamlı ekmek bıçağı ile geziyormuş. Her oturduğuna da anlatıyormuş zaten. Ağabeylerini öldüreceğim, babalarını öldüreceğim diye. Ablama bıçağı vurduktan sonra da babamı aramış. Seni de öldüreceğim bekle geliyorum. diye. Sonra yarım saat sonra yakalanıyor."



"Alkol, kumar ve uyuşturucu kullanıyordu"


Çocuğuna babalık yapmadığını dile getiren Kazım Bulut, "Ablam hamile kaldıktan sonra çocuğu doğum yaptı. Biz bu F.B. denen karaktersizi aradık ’kızın oldu’ diye. Annem aradıktan sonra annemin yüzüne kapattı telefonu. Ta ki 2,5- 3 yıl sonrasına kadar baba hiçbir zaman baba bilmedi, amca bilmedi, babaanne bilmedi. Baba tarafından hiç kimseyi tanımadı çocuk. Bu çocuğa babam babalık yaptı. Dayıları da babalık yaptı. Annesi hem annelik hem de babalık yaptı. Annesi her şeyini varını yoğunu ona verdi. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra biz yine de çocuk babasız büyümesin diye biz araya girdik barıştırdık bunları. 3-4 ay denediler. Bu alkolü, uyuşturucuyu, kumarı hiçbir zaman bırakmadı. Baktı ki olacak gibi değil bunlar tek çelse de boşandı. Boşandıktan sonra çocuktan hiçbir şey talep etmedi. Çocuk sizin olsun dedi. çünkü bunda babalık duygusu yok. Bunlara insan denmez zaten" şeklinde konuştu.


Olay, 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.’nin yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı F.B.B.’nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.


Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sulakyurt cezaevine gönderilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti
    1. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi..
    2. Teknolojik yeni girişimciler..
    3. Başkan Bıyık’tan sinema gecelerine..
    4. Eski istihbarat başkanından dikkat..
    5. Başkan Yılmaz’dan pazar ziyareti
    6. Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına..
    7. İran-ABD geriliminde gelinen son durum
    8. Yaşlı adam ‘kuyumcu soygunu’ yalanı..
    9. Resul Dindar’dan ilk klip
    10. Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı
    11. DİTİB'den hacılara "berat" belgesi
    12. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    13. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    14. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    15. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    16. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    18. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    19. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    20. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    21. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    22. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    23. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    24. Okçulukta bronz madalya
    25. Şehit Özel Harekat polisi son..
    26. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    27. Yatırım fonu istatistikleri
    28. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    29. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    30. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi