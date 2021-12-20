Canice katledip üzerine beton döktüğü kıza bir de iftira atmıştı! CHP'li anne-babanın katil oğlu bununla da kurtulamadı

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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğup, yaktıktan sonra cesedini varile koyarak üstüne beton döken Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına devam ediliyor.

Bu atak da kurtarmadı!

Birçok ceza davasında Türkiye'nin istediği bilgileri vermeyen ABD'li şirket, CHP'li bar-kafe patronunu kurtarmak için şifreyi yolladı. Ama o atak da CHP'li cinsel sapkını kurtarmaya yetmedi.

Pınar Gültekin'i canice katleden Cemal Metin Avcı, üstüne bir de, öldürdüğü kıza, kendisine hemcinsleriyle olan görüntüleriyle şantaj yapıldığı iftirasını atmıştı. Davaya bakan hakim Gültekin'in telefonunun şifresini ABD'deki şirketten istedi.

Şifre geldi, iftira çöp oldu!

Pınar Gültekin cinayetinin 8. duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. ABD'den beklenen Android şifresi geldi, iddia edilen görüntülerin hiçbirine rastlanmadı.

Gültekin'in öldürüldüğü günden geriye dönük, 2 yıl boyunca yaptığı yazışmaları, mesajları, görüntüleri ve paylaşımlarının tamamı incelendi. Siber suçlar kapsamında tamamlanan raporda, "Bu görüntülerde Cemal Metin Avcı’ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

'Davadan çekilin'

Gültekin'i vahşice katleden Avcı'nın annesi Ayten Avcı ve babası Selim Avcı'nın CHP üyesi oldukları, cinayetten sonra da istifa ettikleri ortaya çıkmıştı. Öte yandan Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin de, kendisini arayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, "Davadan çekilin." dediğini söylemişti.