Canice katledip üzerine beton dökmüştü! CHP'li anne-babanın katil oğluna ceza indirimi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada CHP teşkilatında görevli anne-babanın CHP'li katil oğlu sanık Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verildi. Sonra da mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek tutuklu sanık Metin Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir çok talihsiz bir karar olduğunu, bunu istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın on üçüncü duruşmasında karar açıklandı. Son sözü sorulan sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Karşı tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cinayeti tasarlamadığını savunan Avcı, maktulün kendisini ailesiyle tehdit ederek yüklü miktarda para aldığını bunun da dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu söyledi.

''Sanık 14,5 yıl hapis yatacak"

Gültekin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir kararın tam anlamıyla bir hukuk garabeti olduğunu ve bunu derhal istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Epözdemir, ''Sanık Cemal Metin Avcı, 14,5 yıl hapis yatacak'' açıklamasında bulundu.

Baba Gültekin: Boşuna mücadele vermişiz

Duruşmadan sonra açıklama yapan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ''İki sene boyunca boşuna mücadele vermişiz'' diyerek karar tepki gösterdi.

Baba: Mahkemenin böyle yapacağını biliyordum, karşı taraf güçlü

Baba Gültekin, ''Ben baştan sona bu mahkemenin böyle yapacağını biliyordum. Karşı taraf güçlü. Parasal, maddi olarak çok güçlü. Her şeyi baştan biliyorduk. Maalesef öyle de oldu'' dedi.

Anne: Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ise, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum; adalet bu değil! Benim kızımı diri diri yaktılar. Bu cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi.

İftirası çöp olmuştu

CHP teşkilatında görevli anne-babanın CHP'li katil oğlu Cemal Metin Avcı, betona gömdüğü Pınar Gültekin'e, bir de "Hemcinslerimle ilişkilerimin görüntüsüyle bana şantaj yapıyordu." iftirasını atmıştı. ABD'li şirketin Gültekin'in telefon şifresini göndermesi ile katilin iftirası çöp olmuştu.

CHP'li vekilden aileye 'davadan çekilin' baskısı

Gültekin'i vahşice katleden Avcı'nın annesi Ayten Avcı ve babası Selim Avcı'nın CHP üyesi oldukları, cinayetten sonra da istifa ettikleri ortaya çıkmıştı. Öte yandan Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin de, kendisini arayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, "Davadan çekilin." dediğini söylemişti.