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Cani baba, kızını ne hale getirdi

Konya'da iki yıl önce, eski eşi Sevda Yetişir'i, boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia'yı da ağır yaralayan Niyazi Yetişir'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Cani baba, kızını ne hale getirdi

Rabia Yetişir hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, genç kızın sol ayak bileğinin hareket kabiliyetini kaybettiği, sağ ayak bileğinde ise yüzde 50 güç kaybı olduğu tespit edildi. 

Olay, 31 Ağustos 2017 tarihinde merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaydan yaklaşık 6 ay önce, eşi Niyazi Yetişir'i terk ederek kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çift, açılan dava sonucu boşandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
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