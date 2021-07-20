Caner Şahin kimdir? Caner Şahin nereli, kaç yaşında? Caner Şahin hangi dizilerde oynadı?

Caner Şahin kimdir? Caner Şahin, 1992 yılında Eskişehir'de doğdu. Caner Şahin’in annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki abisi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de başlayan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Caner Şahin, Kuzgun, Kardeşler, Nefes Nefese, Tutsak, Babam ve Ailesi ile Seni Çok Bekledim dizilerdi oynadı.