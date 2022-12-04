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Spor Caner Erkin, Karagümrük’ten ayrıldı
Spor

Caner Erkin, Karagümrük’ten ayrıldı

Fatih Karagümrük’ten yapılan açıklamada Caner Erkin ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 18:38:00 -
Caner Erkin, Karagümrük’ten ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1,5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.

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