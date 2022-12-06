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Spor Caner Erkin için bir sürpriz iddia daha!
Spor

Caner Erkin için bir sürpriz iddia daha!

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Karagümrük'te forma giyen ve buradan beklenmedik bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılıyordu. Okan Buruk'a sunulan Erkin için karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:25:00 -
Caner Erkin için bir sürpriz iddia daha!

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Karagümrük'te forma giyen ve buradan beklenmedik bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılıyordu. Okan Buruk'a sunulan Erkin için karar çıktı. 

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'te forma giyen ve takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi olarak gösterilen kulüplerden biri de 2009-2010 yılları arasında da forma giydiği Galatasaray olurken, Erkin ismi Okan Buruk'a sunuldu.

İsmi Beşiktaş ile de anılan Caner Erkin Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a sunulurken, başarılı çalıştırıcı bu ismi veto ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Buruk, Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ın performansını da yeterli bulmuyor.

Caner Erkin, 2009-10 sezonunda Galatasaray'da forma giymiş ve 30 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terletti. 35 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük'te 12 maçta 6 asist yaptı. Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'e çok sayıda teklif olduğunu dile getirdi.

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