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Canberk Soykuvvet, Arnavutköy Belediyspor’da

Kayserili tecrübeli futbolcu Canberk Soykuvvet, 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile anlaştı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
Canberk Soykuvvet, Arnavutköy Belediyspor’da

Kayserili tecrübeli futbolcu Canberk Soykuvvet, 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile anlaştı.


Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 1987 doğumlu tecrübeli orta saha oyuncusu Canberk Soykuvvet, yeni sezonda İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyespor’a forması giyecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Küme takımlarından Arnavutköy Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna Kayserili futbolcu Canberk Soykuvvet’i alarak gücün güç kattı. 1999 yılında futbola Kayseri Erciyesspor alt yapısında başlayan ve hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen Canberk, yeni sezonda Arnavutköy Belediyespor forması giyecek. Canberk Soykuvvet, Kayseri Erciyesspor, Yeni DSİspor, Divriğispor, Arsinspor, Kayseri Yolspor,Talasgücü Belediyespor, Armutlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniye Futbol Kulübü,Gebzespor ve Dersim 62 Spor takımlarında forma giydi.


Soykuvvet, oynadığı takımlarda bir birinden önemli başarıla imza atarken TFF 3.Ligde 30 maç 1 gol, U21 Ligi 49 maçgol, Türkiye Kupası 6 maç ve BAL Ligi 160 maçta 12 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
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