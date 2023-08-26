Canavar otu kullanımı ve faydaları: Bunu da deneyin! Antik bitkisi zarar veren her şeyi yok eder! Deneyen kazanır

Canavar Otu, Çok eski yıllardan beri verem hastalığına derman olmuş şifalı bir bitkidir. Canavar otuna halk arasında verem otu da denilir. Çünkü çiftçinin ürünü için zararlı bir ottur. Canavar otu çok yıllık bir bitki olup çoğunlukla ormanların seyrek olduğu yerlerde kümeler halinde bir arada yetişmektedir. Canavar otu ballıbabagillerin bir alt grubu olan teucriumgillerinden olan canavar otu takriben 300 türü mevcuttur. Yaprakları 3-7 cm uzunluğunda 2-5 cm eninde, yumurta şeklinde, kısa saplı, kenarları kertikli, üzeri pörtüklü, koyu yeşil ya da grimsi yeşil renkli, karşılıklı bir sonraki ile çapraz şekilde yetişen bir bitkidir. Çiçeklerinin kupa yaprakları miğfer biçiminde, taç yapraklarının adaçayından farklı olarak üst dudak bulunmaz. Yani canavar otu tek dudaklı olup bu da dile benzer ve zerve yeşilimsi sarı renktedir. Döllenme tozlukları esnasında kahverengimsi kızıl renktedir.

Canavar otu: Dünya üzerinde canavar otu kadar toprakta uzun yıllar can­lı kalabilme niteliğine sahip, binlerce tohum üretebilen ve bitkisel üretimde önemli verim kayıplarına yol açan çok az yabancı ot türü vardır. Canavar otunun yüzden fazla türü bulunmasına rağmen bunlardan yalnızca birkaçı ekonomik öneme haizdir. Konukçu olarak ise çoğunlukla lahana, ayçiçeği, domates, tütün, baklagiller, havuç, patates, patlıcan, biber, karpuz, kavun gibi kültür bitkilerini seçer. Gerçek olmayan köklerini, konukçu bitki köklerine sokarak beslenmesini buradan sağlar. Tohumların toprakta canlı kalma süresi 2-12 yıldır. Tohumları toprakta uygun şartlarda ve kendileri için uygun konukçu bitkisinden salgılanan uyarıcı salgılara rastladıkça çimlenerek, toprak altında konukçunun köküne enfekte eder ve onun iletim demetlerine emeçlerini salarak beslenme ve gelişmeyi sağlar.

Canavar otu, Avrupa ve Asya'nın batısında yaygın olarak yetişmektedir. Çoğunlukla nemli orman, mera ve çimenliklerle su kenarlarında kendiliğinden yetişir.

Canavar otu faydaları

Ödem söktürücü ve şişkinlik giderici olarak faydalıdır.

Antibakteriyel yani mikrop öldürücü etkisi vardır.

Grip, öksürük, bronşit, bronşiyal astım, astım, lenf şişmesi ve ağrıları, lenf damarlarının ağrı ve tıkanmasına karşı kullanılır.

Homeopatide başta verem hastalıklarına özellikle de akciğer, lenf bezi, beze, kemik, eklem, hüye (Haya) ve cinsel organlardaki vereme karşı kullanılır.

Kanser türleri arasında lenf kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri için faydalı bir bitkidir.

Terletici, damarları büzücü ve romatizmayı önleyicidir.

Halk arasında; öksürük, bronşit, grip, üşütme, şişkinlik, iştahsızlık, romatizma ve guta karşı kullanılır.

Canavar otu kullanımı: Canavar otu çayı yapılarak içilir. Yara ve çıbanlara karşı lapası yapılarak sarılır. Canavar otu çayı şu şekilde hazırlanır: İki kahve kaşığı ince kıyılmış, kurutulmuş canavar otu demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek içilir.

Canavar otu zararları: Canavar otunun bilinen bir yan tesiri veya zararı yoktur. Ancak mutlaka uygun biçimde bilerek kullanmak gereklidir.

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Canavar otu ne işe yarıyor?

Canavar otu, kurutulmuş halde aktarlarda satılıyor. Halk arasında şifa niyetine çayı yapılarak içiliyor. Öksürük, bronşit, grip, üşütme, şişkinlik, iştahsızlık, romatizma ve guta karşı yarar sağladığı düşüncesiyle tüketiliyor.

Canavar otu nasıl yok olur?

Toprağın örtü ile ısıtılması (Solarizasyon) ile elde edilen yüksek sıcaklıkta toprak içerisindeki canavar otu tohumları ölmektedir. Bu uygulama oldukça etkili olup, örtü altı sebze üretiminde kullanılmaktadır.

Canavar otu için ne yapmalı?

İyi yanmış hayvan gübresi kullanılmalıdır. Toplanan canavar otları kesinlikle tarla içine, kenarlarına bırakılmamalı, sulama kanallarına atılmamalıdır. Bunlar derin çukurlara gömülmeli ya da yakılmalıdır. Sulama suyunun canavar otu tohumu içermemesine dikkat edilmelidir.