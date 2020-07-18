Canan topu İnce’ye attı! ‘Muharrem bizim yerimize de namaz kılacak’

İçimizdeki Bizanslıları rahatsız eden Ayasofya Camii kararına ilişkin ilk kez konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?” sorusuna cevap verdi. Kaftancıoğlu topu Muharrem İnce’ye atarak "Muharrem Bey herkesin yerine gider" ifadesini kullandı.

Daha önce "Boşuna namaz kılmayın Cennet'te yer yok." twiti atarak herkesin tepkisini çeken Kaftancıoğlu, Ayasofya sorusunu yorumsuz bıraktı.

“Ayasofya'ya yorum yapmak istemiyorum”

Ayasofya'nın camii yapılmasına ilişkin soruya da cevap veren Kaftancıoğlu "Olağanüstü gündemin olağanüstü parçası yapmak istedikleri için yorum yapmıyorum. Suni gündemi asli gündem yapmak istemiyorum. Ne söylerse 1 hafta tartışılacaktı. Ülkenin gerçek gündemini perdelemek için kurgulanan bu konuyla ilgili konuşmamam, korktuğumdan değil." ifadelerini kullandı.