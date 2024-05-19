Canan Karatay'dan şaşırtan 'lahmacun' çıkışı, sert uyarı! Bu sözlerle seslendi, açıklama yaptı... Reçeteyi yazdı
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2016'da yaptığı 'ekmek yemeyin' önerisiyle tartışılırken lahmacun yediği görüntüler gündeme gelmişti. Detaylar merak edildi: Karatay, YouTube hesabından hangi durumlarda lahmacun yenilebileceğini de açıkladı.
Ekmek yemeyin önerisiyle çok tartışılan kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın lahmacun yediği iddia edilen görüntüler sosyal medyada günün konusu olmuştu. Karatay eleştirilerin ardından, “Herkes herkesi eleştirebilir. Eleştirenlere akıllarını peynir ekmekle yemişler diyeceğim. Ben hiçbir zaman lahmacun yemeyin demedim” diye konuşmuştu.
Karatay Sözü Youtube kanalında konuşan Canan Karatay hangi durumlarda lahmacun yenilebileceğini anlattı.
İşte Canan Karatay'ın lahmacuna ilişkin açıklamaları:
"Eğer şeker hastasıysanız, kilo vermek istiyorsanız lahmacuna dokunmayacaksınız. Yiyemezsiniz efendim. Gluten hassasiyetiniz varsa yiyemezsiniz efendim. Bu hassasiyetiniz geçinceye kadar dokunamazsınız! 'Ama Karatay lahmacun yedi ben de yiyeceğim' diyorsan ye kardeşim. Karatay sağlıklı. Her şeyi yiyor maşallah azar azar, ayda bir, bayramdan bayrama da baklava yiyor. Sıhhatliyseniz kilonuzda iyiyse arada bir tabii ki yiyebilirsiniz."
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