  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Yunan gemisi vuruldu

Rusya'dan Alman bankacılık devlerine ağır darbe

Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Milli savaş uçağı KAAN ne kadar büyük? İşte diğer savaş uçaklarından farkları

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti! Şirket sahibi ünlü iş insanının son halini görenler gözlerine inanamadı

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Havadan karaya balistik süpersonik füze geliyor! İşte Yunanistan'ın uykularını kaçıracak İHA-230
Kadın - Aile Canan Karatay'dan şaşırtan 'lahmacun' çıkışı, sert uyarı! Bu sözlerle seslendi, açıklama yaptı... Reçeteyi yazdı
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan şaşırtan 'lahmacun' çıkışı, sert uyarı! Bu sözlerle seslendi, açıklama yaptı... Reçeteyi yazdı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 07:52:00 - 2024-05-19 07:56:02
Canan Karatay'dan şaşırtan 'lahmacun' çıkışı, sert uyarı! Bu sözlerle seslendi, açıklama yaptı... Reçeteyi yazdı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2016'da yaptığı 'ekmek yemeyin' önerisiyle tartışılırken lahmacun yediği görüntüler gündeme gelmişti. Detaylar merak edildi: Karatay, YouTube hesabından hangi durumlarda lahmacun yenilebileceğini de açıkladı.

Ekmek yemeyin önerisiyle çok tartışılan kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın lahmacun yediği iddia edilen görüntüler sosyal medyada günün konusu olmuştu. Karatay eleştirilerin ardından, “Herkes herkesi eleştirebilir. Eleştirenlere akıllarını peynir ekmekle yemişler diyeceğim. Ben hiçbir zaman lahmacun yemeyin demedim” diye konuşmuştu.

Karatay Sözü Youtube kanalında konuşan Canan Karatay hangi durumlarda lahmacun yenilebileceğini anlattı.

İşte Canan Karatay'ın lahmacuna ilişkin açıklamaları:

"Eğer şeker hastasıysanız, kilo vermek istiyorsanız lahmacuna dokunmayacaksınız. Yiyemezsiniz efendim. Gluten hassasiyetiniz varsa yiyemezsiniz efendim. Bu hassasiyetiniz geçinceye kadar dokunamazsınız! 'Ama Karatay lahmacun yedi ben de yiyeceğim' diyorsan ye kardeşim. Karatay sağlıklı. Her şeyi yiyor maşallah azar azar, ayda bir, bayramdan bayrama da baklava yiyor. Sıhhatliyseniz kilonuzda iyiyse arada bir tabii ki yiyebilirsiniz."

İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor!
İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor!

Ihlamur, hiç bir bitki onu geçecek güçte değil! Şifa saçıyor
Ihlamur, hiç bir bitki onu geçecek güçte değil! Şifa saçıyor

Kadın - Aile

Ihlamur, hiç bir bitki onu geçecek güçte değil! Şifa saçıyor

Protein açısından en zengin gıda! Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! 5 faydası, kendinizi mutlu etmenin formülü!
Protein açısından en zengin gıda! Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! 5 faydası, kendinizi mutlu etmenin formülü!

Kadın - Aile

Protein açısından en zengin gıda! Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! 5 faydası, kendinizi mutlu etmenin formülü!

Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir?
Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir?

Kadın - Aile

Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir?

Yağ yakan ayran: Tek göbek eriten kür!
Yağ yakan ayran: Tek göbek eriten kür!

Kadın - Aile

Yağ yakan ayran: Tek göbek eriten kür!

Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın!
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın!

Kadın - Aile

Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın!

3 2 1 Poğaça tarifi! Kabartma tozuyla enfes bir poğaça: Sadece 2 adım var!
3 2 1 Poğaça tarifi! Kabartma tozuyla enfes bir poğaça: Sadece 2 adım var!

Kadın - Aile

3 2 1 Poğaça tarifi! Kabartma tozuyla enfes bir poğaça: Sadece 2 adım var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23