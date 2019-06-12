Canan Karatay'dan çok kritik uyarı: Kanserden korumaz, direk kanser yapar

Bir televizyon programına konuk olan Canan Karatay, "Bir kere bütün sebzeler ilaçlandığı zaman kanser olursunuz." diyerek 'Hangi domates yenmelidir?' sorusunu yanıtladı.

Sağlık adına yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen ve ekmeğe karşı adeta savaş açan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, Ramazan Bayramı'nın bitmesinin ardından alınan şekerleri geri vermenin yöntemlerinden de bahsetti.

FOX TV'ye konuk olan Karatay, "En süper besin yumurtadır" diyerek bayramda alınan şekerin nasıl vücuttan atılacağı hakkında şu şekilde konuştu: Herkes yumurta yesin bol bol ama köy yumurtası olacak

Hangi yumurtalar tercih edilmeli?

"Yani açıkta dolaşan, börtü böcek yiyen hayvanların yumurtası olacak. O zaman hakikaten bu bayramda alınan şekerleri arındırırsınız. Ve bol su için."

Saf tereyağı ile yumurta yiyin

Her gün fazla değil 20-30 dakika hareket edin. Fazla değil. Sabah yumurtası çok önemli. Bilhassa saf tereyağı veya köy tereyağı ile beraber yumurta yerseniz bütün gün yeme ihtiyacınız olmuyor. Ama bakın onun yanında ekmek ve hiçbir türlü şeker yemeyeceksiniz.

Kanser olursunuz

Ayrıca "Hangi domates yenmelidir?" sorusunu da yanıtlayan Canan Karatay, "Bir kere bütün sebzeler ilaçlandığı zaman kanser olursunuz." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

Ne kadar yıkarsanız yıkayın

Kanser sebebi. Yani tarım zehirleri, böcek öldürenler… Bunlar ne kadar yıkarsanız yıkayın sebzelerde de meyvelerde de kalıyor. Onun için yemeyin diyorum.

Kanserden korumaz, kanser yapar

Önlemek elimizde. Sirkeye batırsanız da faydası yok içine giriyor. Kandırmayın kendinizi. Bakın yeniden söylüyorum. Kanserden falan korumaz, kanser yapar. Yani hücrelerde bulunan çekirdeğin içindeki DNA’yı bozuyor tarım zehirleri.

Çeri domates en beteri

Çeri domates hepsinden beter. Bir kere şunu söyleyelim her sebze mevsiminde ve ilaçsız olarak tüketildiğinde faydalıdır. Onun dışında faydalı değildir.