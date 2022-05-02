Canan Karatay’dan bayram şekeri uyarısı: Kesinlikle yemeyin!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle bayram günlerinde artan şeker tüketimine dikkat çekti. Her fırsatta şekerin insan vücudunda meydana getirdiği zararların altını çizen Karatay, bayram şekerine ve şerbetli tatlılara karşı vatandaşı uyardı. Ramazan ayını uğurlarken, uzun süren oruç döneminin ardından şekerli ürünlerin aşırı tüketiminin oluşturacağı zararlar ve bayramda nasıl bir beslenme düzeninin uygulanması gerektiğine dair tüm detaylar haberimizde...

‘Kesinlikle şeker yemeyin’

TGRT'de yer alan habere göre;Şekerin insan vücudunda meydana getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle şeker tüketiminin tamamen sona ermesi gerektiğini savunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tüm şekerlemelerin için mısır şurubu olduğunu ve bu nedenle özellikle bayramda şeker yenilmemesi gerektiğini vurguladı. Mısır şurubunun şekerden 10 kadar zararlı olduğuna dikkat çeken Karatay, hücreleri bozan ve karaciğere zarar veren mısır şurubunun çok daha tehlikeli bir madde olduğunu ifade etti.

Uzun süren oruç döneminin ardından vücudun aniden şekerli besinlerle buluşturulmasının oldukça zararlı olduğu uzmanlar tarafından bildirilirken, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bayramdan bayrama sadece 1 dilim tatlı yediğini belirten Canan Karatay, şerbetli tatlılardan kesinlikle uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi. Şekerleme ve tatlı yerine fındık, fıstık gibi besinlerin tüketilmesi üzerine tavsiyelerde bulunarak, şekerin en büyük zehir olduğunun da altını yeniden çizdi. Karatay, daha çok kuru kayısı, kuru incir ve çekirdekli üzüm gibi faydalı yiyeceklerin tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Mideye bayram, sağlığa zarar!

Ramazan Bayramı’nda tüketilen ve aşırıya kaçılan şekerli ve ağır besinlerin kan şekerini ve tansiyonu yükselttiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu ise bayram ikramlarında tatlıya hayır demenin zor olduğunu, fakat aşırı şeker tüketiminin de kan şekerini normal seviyelerin üzerine çıkarabileceğini vurguladı. Özellikle diyabet hastalarının şeker komasına girme ihtimaline dikkat çeken İsmailoğlu, Ramazan sonrasında 3 saat ara ile küçük öğünler tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzun süren oruç döneminin ardından metabolizmanın yeni bir beslenme düzenine adaptasyonu için dikkat edilmesi gerektiği bilinirken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, kısa süreli yürüyüşlerle gün içerisinde aktif olmak gerektiğini, uzun süren susuzluk sürecinin ardından metabolizmanın yavaşlayabileceğini, bu nedenle günde 8-9 bardak su içilmesi gerektiğini belirtti. Metabolizmanın yavaşlamasının kabızlık gibi sorunları beraberinde getirebileceğini ifade eden İsmailoğlu, sıvı tüketimi ve egzersizin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Aşırı çikolata tüketimi bağrısakları etkiliyor

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Kader Lala, Ramazan Bayramı’nda aşırı şeker tüketimine dair yapmış olduğu açıklamalarda bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorilerinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini hızla yükselttiğini vurguladı. Bunun yanı sıra aşırı çikolata ve tatlı tüketiminin mide yanması ve bağırsak sistem bozuklukları gibi sorunları meydana getireceğinin altını çizen Lala, tatlı tüketiminde tercihin özellikle sütlü tatlılardan yana olması gerektiğinin altını çizdi.

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