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Canan Karatay'a kötü haber!

Bir televizyon programında meslektaşlarını kötülediği gerekçesiyle para cezası kesilen Prof. Dr. Canan Karatay'ın itirazı reddedildi, ceza kararı onandı.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:39
Canan Karatay'a kötü haber!

Türkiye Psikiyatri Derneği, “katıldığı bir televizyon programında uzmanlık alanı dışındaki konuları kesin gibi sunduğu, doğru olmayan bilgiler verdiği ve kendisi dışındaki tüm hekimleri olumsuzladığı” iddiasıyla Dr. Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na şikayet etmişti.

Şikayeti inceleyen oda, Karatay’ı kusurlu bularak halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Karatay’ın itirazı üzerine karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nca bir kez daha değerlendirildi. Bilgi ve belgelerin inceleyen Onur Kurulu, itirazı reddederek kararı onadı. Canan Karatay, onaylanan karar uyarınca 1325 lira ödeyecek. 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:39
  1. İstanbul
  2. Canan Karatay
  3. para cezası

YORUM YAZ

  • TanerTaner33 dk önce
    Kadın yerden göğe kadar haklı.Her dediği avrupada bile kabul ediliyor Karatayın.Bu ceza onu etkilemez bile, ne kötü haber diye başlık atılmış?

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