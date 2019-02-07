Canan Karatay'a kötü haber!

Türkiye Psikiyatri Derneği, “katıldığı bir televizyon programında uzmanlık alanı dışındaki konuları kesin gibi sunduğu, doğru olmayan bilgiler verdiği ve kendisi dışındaki tüm hekimleri olumsuzladığı” iddiasıyla Dr. Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na şikayet etmişti.

Şikayeti inceleyen oda, Karatay’ı kusurlu bularak halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Karatay’ın itirazı üzerine karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nca bir kez daha değerlendirildi. Bilgi ve belgelerin inceleyen Onur Kurulu, itirazı reddederek kararı onadı. Canan Karatay, onaylanan karar uyarınca 1325 lira ödeyecek.